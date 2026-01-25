Sevgili Koç, Neptün'ün burcuna yaptığı geçişi bu hafta, ruhsal bir kimlik değişimine işaret ediyor. Bu değişim, kariyer hedeflerine bakışını tamamen yeniden şekillendirecek. 'Ben kimim, ne yapmak istiyorum?' sorusunu daha yüksek sesle ve daha net bir şekilde sormaya başlayacaksın.

Hayallerinde yer alan ama bugüne kadar bir türlü harekete geçemediğin projeler, artık sadece zihninde değil, eylem planında yer alacak. Bu projeler, belki de hayatını tamamen değiştirecek olan adımların başlangıcı olacak.

Haftanın ortasında ise artık iş hayatında sezgilerinle aldığın kararların ne kadar doğru olduğunu göreceksin. Bazı konular belki hemen netleşmeyecek ve sabır isteyecek ama unutma, acele etmeden ilerlemek seni daha güçlü kılacak. Özellikle liderlik ettiğin bir alanda, başkalarına ilham verme potansiyelinin ne kadar yüksek olduğunu fark edeceksin. Bu da senin, etrafındakilere karşı daha etkili ve güçlü bir lider olmanı sağlayacak. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…