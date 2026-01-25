Sevgili Koç, bu hafta aşk rüzgarları senin üzerine esecek! Aslan burcunda gerçekleşen büyüleyici Dolunay, romantik hayatında yeni bir dönemi başlatıyor. Bu ışıltılı Dolunay, aşk hayatının sahnesinde spot ışıklarını tamamen senin üzerine toplayacak.

Eğer zaten bir ilişkin varsa, bu hafta duyguların daha net, daha keskin bir hale gelecek. Kalbinin ritmini belirleyen duyguların, bu hafta daha da yüksek bir frekansta çalacak. İlişkinin içindeki tüm duygular, Dolunay'ın aydınlığı altında daha da belirginleşecek.

Ama eğer bekarsan, bu hafta ilginç ve dikkat çekici bir karşılaşma seni bekliyor. Bu karşılaşma, kalbinin daha hızlı atmasına ve belki de aşka adım atmana sebep olabilir. Aşk, artık gizli köşelerde saklanmak istemiyor. Tam aksine görünür olmayı, senin hayatında yer almayı arzuluyor. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…