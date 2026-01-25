onedio
26 Ocak - 1 Şubat Koç Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Koç Burcu right-white
26 Ocak 2026 - 1 Şubat 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
25.01.2026 - 18:01

Koç ve yükselen Koç burçlarının aşkla imtihanını ve 26 Ocak - 1 Şubat haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Koç ve yükselen Koç burçlarının 26 Ocak - 1 Şubat haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Koç ve yükselen Koç burcu haftalık aşk yorumları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bu hafta aşk rüzgarları senin üzerine esecek! Aslan burcunda gerçekleşen büyüleyici Dolunay, romantik hayatında yeni bir dönemi başlatıyor. Bu ışıltılı Dolunay, aşk hayatının sahnesinde spot ışıklarını tamamen senin üzerine toplayacak.

Eğer zaten bir ilişkin varsa, bu hafta duyguların daha net, daha keskin bir hale gelecek. Kalbinin ritmini belirleyen duyguların, bu hafta daha da yüksek bir frekansta çalacak. İlişkinin içindeki tüm duygular, Dolunay'ın aydınlığı altında daha da belirginleşecek.

Ama eğer bekarsan, bu hafta ilginç ve dikkat çekici bir karşılaşma seni bekliyor. Bu karşılaşma, kalbinin daha hızlı atmasına ve belki de aşka adım atmana sebep olabilir. Aşk, artık gizli köşelerde saklanmak istemiyor. Tam aksine görünür olmayı, senin hayatında yer almayı arzuluyor. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

