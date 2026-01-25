onedio
26 Ocak - 1 Şubat Koç Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Koç Burcu right-white
26 Ocak 2026 - 1 Şubat 2026, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

astroirem
Astroloji Editörü
25.01.2026 - 18:01

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 26 Ocak - 1 Şubat haftasında Koç ve yükselen Koç burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bu hafta Neptün'ün burcuna olan geçişi, enerji düzeylerini biraz sarsabilir. Bu da bağışıklık sisteminde dalgalanmalara yol açabilir. Bu durum, özellikle mevsim geçişlerinde daha da belirgin hale gelebilir ve halsizlik hissi yaratabilir. Bu nedenle, vücudunun dinlenmeye ihtiyacı olduğunu unutma ve kendine biraz mola ver. 

Ne dersin, belki de bu hafta sonu planlarını biraz ertelemek ve biraz daha fazla uyumak iyi bir fikir olabilir... Bir yandan da Aslan burcunda gerçekleşen Dolunay, mide ve sindirim sistemin üzerinde hassasiyet oluşturabilir. Bu durum, ağır yiyecekleri tüketmekten kaçınman gerektiği anlamına gelebilir. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
