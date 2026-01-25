Sevgili Koç, bu hafta Neptün'ün burcuna olan geçişi, enerji düzeylerini biraz sarsabilir. Bu da bağışıklık sisteminde dalgalanmalara yol açabilir. Bu durum, özellikle mevsim geçişlerinde daha da belirgin hale gelebilir ve halsizlik hissi yaratabilir. Bu nedenle, vücudunun dinlenmeye ihtiyacı olduğunu unutma ve kendine biraz mola ver.

Ne dersin, belki de bu hafta sonu planlarını biraz ertelemek ve biraz daha fazla uyumak iyi bir fikir olabilir... Bir yandan da Aslan burcunda gerçekleşen Dolunay, mide ve sindirim sistemin üzerinde hassasiyet oluşturabilir. Bu durum, ağır yiyecekleri tüketmekten kaçınman gerektiği anlamına gelebilir. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…