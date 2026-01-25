Sevgili Koç, bu hafta senin için adeta bir dönüm noktası olacak. Neptün’ün burcuna geçişi, senin için bir ruhsal kimlik değişimi başlatıyor. Bu değişim, kariyer hedeflerine bakışını yeniden şekillendirecek. 'Ben kimim, ne yapmak istiyorum?' sorusunu daha yüksek sesle sormaya başlayacaksın. Hayallerinde yer alan ama bugüne kadar bir türlü harekete geçemediğin projeler, artık sadece zihninde değil, eylem planında yer alacak.

Haftanın ortasında ise artık iş hayatında sezgilerinle aldığın kararların ne kadar doğru olduğunu göreceksin. Bazı konular belki hemen netleşmeyecek ve sabır isteyecek ama unutma, acele etmeden ilerlemek seni daha güçlü kılacak. Özellikle liderlik ettiğin bir alanda, başkalarına ilham verme potansiyelinin ne kadar yüksek olduğunu fark edeceksin.

Peki ya aşk? Söz konusu aşk olduğunda devreye, Aslan burcunda gerçekleşen Dolunay girecek! Dolunay, aşk hayatında sahne ışıklarını tamamen üzerine çevirecek... Eğer bir ilişkin varsa, duyguların daha netleşecek; eğer yoksa, dikkat çeken bir karşılaşma kalbini hızlandırabilir. Aşk, artık gizli kalmak istemiyor, görünür olmak istiyor. Bu yüzden kendini hazırla, çünkü bu hafta senin için oldukça hareketli ve heyecan verici geçecek! Kalbine söz geçirmen ise pek mümkün olmayacak. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…