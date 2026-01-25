onedio
article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 26 Ocak - 1 Şubat Koç Burcu Haftalık Burç Yorumu

Koç Burcu right-white
26 Ocak 2026 - 1 Şubat 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
25.01.2026 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Koç ve yükselen Koç burçları 26 Ocak - 1 Şubat haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 26 Ocak - 1 Şubat haftan nasıl geçecek? Bu hafta Koç ve yükselen Koç burçlarını neler bekliyor?

İşte, Koç ve yükselen Koç burcuna özel haftalık burç yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bu hafta senin için adeta bir dönüm noktası olacak. Neptün’ün burcuna geçişi, senin için bir ruhsal kimlik değişimi başlatıyor. Bu değişim, kariyer hedeflerine bakışını yeniden şekillendirecek. 'Ben kimim, ne yapmak istiyorum?' sorusunu daha yüksek sesle sormaya başlayacaksın. Hayallerinde yer alan ama bugüne kadar bir türlü harekete geçemediğin projeler, artık sadece zihninde değil, eylem planında yer alacak.

Haftanın ortasında ise artık iş hayatında sezgilerinle aldığın kararların ne kadar doğru olduğunu göreceksin. Bazı konular belki hemen netleşmeyecek ve sabır isteyecek ama unutma, acele etmeden ilerlemek seni daha güçlü kılacak. Özellikle liderlik ettiğin bir alanda, başkalarına ilham verme potansiyelinin ne kadar yüksek olduğunu fark edeceksin.

Peki ya aşk? Söz konusu aşk olduğunda devreye, Aslan burcunda gerçekleşen Dolunay girecek! Dolunay, aşk hayatında sahne ışıklarını tamamen üzerine çevirecek... Eğer bir ilişkin varsa, duyguların daha netleşecek; eğer yoksa, dikkat çeken bir karşılaşma kalbini hızlandırabilir. Aşk, artık gizli kalmak istemiyor, görünür olmak istiyor. Bu yüzden kendini hazırla, çünkü bu hafta senin için oldukça hareketli ve heyecan verici geçecek! Kalbine söz geçirmen ise pek mümkün olmayacak. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2026 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Günlük Koç Burcu Yorumu

Oku right-white

Günlük Koç Burcu Yorumu

Aylık Koç Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Koç Burcu Yorumu

Yıllık Koç Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Koç Burcu Yorumu

Bu Hafta Aşk Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 💖

Koç burcu için aşk kapıda mı? 💌 Bu hafta duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın