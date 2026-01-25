Sevgili Kova, bu hafta aşk hayatında oldukça önemli bir dönemeçten geçeceksin. Aslan burcundaki Dolunay, aşk hayatında 'biz' olma temasını gündemine taşıyor. Bu, romantik ilişkinin daha ciddi bir boyuta taşınabileceği, belki de resmi bir çerçeveye oturtulabileceği anlamına geliyor. Bu hafta, kalbinin terazisi artık dengede olmak istiyor gibi görünüyor.

Bir ilişkinin resmileşme süreci, her zaman bir dizi karar almayı gerektirir ve bu hafta senin için bu kararların tam zamanı. Bu kararlar, evlilik, birlikte bir yaşam kurma, belki de bir aile olma gibi ciddi ve önemli adımları içerebilir. Bu hafta, bu kararları almak için iç sesini dinlemek, kalbinin derinliklerine inmek ve gerçekten ne istediğini anlamak için mükemmel bir zaman olabilir. Bu hafta, aşk hayatında belki de hayatının en önemli kararlarından birini alabilirsin... Hadi aşka hazırlan! Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…