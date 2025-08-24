25 Ağustos - 31 Ağustos Kova Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Kova, bu hafta senin için enerji dolu bir dönem başlıyor. Venüs'ün Aslan burcundaki hareketi, sana bedensel canlılık ve enerji getirecek. Bu enerji dolu dönemin başlangıcında, enerjini yükseltecek aktivitelerle haftaya başlamak senin için harika olabilir. Belki bir spor salonuna gidip enerjini atabilir ya da belki de doğa yürüyüşleriyle enerjini dengede tutabilirsin.

Hafta ortasında ise Neptün'ün oluşturduğu güçlü çekim, ruhsal şifaya açık olduğun bir dönemi işaret ediyor. Bu dönemde yoga ya da meditasyon gibi ruhsal aktivitelerden büyük fayda göreceksin. Aman dikkat hafta sonu aşırı stres ve uykusuzluk bağışıklık sistemini zayıflatabilir. Kendine dikkat et! Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…