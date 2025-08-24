onedio
article/comments-white
article/share-white
Haberler
Yaşam
Astroloji
Kova Burcu
25 Ağustos - 31 Ağustos Kova Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Kova Burcu right-white
25 - 31 Ağustos 2025, Haftalık Para Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 25 Ağustos - 31 Ağustos haftası Kova ve yükselen Kova burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Kova ve yükselen Kova burçlarının 25 Ağustos - 31 Ağustos haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bu hafta senin için oldukça hareketli ve heyecan dolu geçecek. Venüs'ün Aslan burcundaki etkisi, ilişkilerini tamamen yeni bir seviyeye taşıyacak. Bu, romantik ilişkilerini, iş birliklerini ve ortaklıklarını etkileyebilir. Haftanın ilk günlerinde, iş birlikleri ve ortaklıklar konusunda yeni fırsatlarla karşılaşabilirsin. Belki de iş hayatında yeni ve destekleyici insanlarla tanışma şansı bulacaksın. Bu, iş hayatında yeni başarılara imza atman için mükemmel bir fırsat olabilir.

Venüs ve Satürn’ün oluşturduğu üçgen, sağlam ve kalıcı anlaşmalar yapman için gereken enerjiyi sunacak. Bu enerjiyi değerlendirmen, iş hayatında yeni başarılara ulaşmanı sağlayabilir. Hafta ortasında ise Venüs ve Uranüs'ün oluşturduğu altmışlık, iş ya da özel hayatında tamamen beklenmedik bir ortaklıkla karşı karşıya bırakabilir. Bu sürpriz ortaklık, hayatına yeni bir heyecan katabilir. Ancak hafta sonuna geldiğimizde Plüton'un enerjisi de devreye girerek ilişkilerinde güç savaşlarına sürükleyebilir. Bu durumda baskıcı olmaktan kaçınman, profesyonel duruşunu gösterecek. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2025 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Günlük Kova Burcu Yorumu

Oku right-white

Günlük Kova Burcu Yorumu

Aylık Kova Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Kova Burcu Yorumu

Yıllık Kova Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Kova Burcu Yorumu

Bu Hafta Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 🌟

Kova burcu için yeni fırsatlar kapıda mı? 🌈 Bu hafta duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın