25 Ağustos - 31 Ağustos Kova Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Sevgili Kova, bu hafta senin için oldukça hareketli ve heyecan dolu geçecek. Venüs'ün Aslan burcundaki etkisi, ilişkilerini tamamen yeni bir seviyeye taşıyacak. Bu, romantik ilişkilerini, iş birliklerini ve ortaklıklarını etkileyebilir. Haftanın ilk günlerinde, iş birlikleri ve ortaklıklar konusunda yeni fırsatlarla karşılaşabilirsin. Belki de iş hayatında yeni ve destekleyici insanlarla tanışma şansı bulacaksın. Bu, iş hayatında yeni başarılara imza atman için mükemmel bir fırsat olabilir.

Venüs ve Satürn’ün oluşturduğu üçgen, sağlam ve kalıcı anlaşmalar yapman için gereken enerjiyi sunacak. Bu enerjiyi değerlendirmen, iş hayatında yeni başarılara ulaşmanı sağlayabilir. Hafta ortasında ise Venüs ve Uranüs'ün oluşturduğu altmışlık, iş ya da özel hayatında tamamen beklenmedik bir ortaklıkla karşı karşıya bırakabilir. Bu sürpriz ortaklık, hayatına yeni bir heyecan katabilir. Ancak hafta sonuna geldiğimizde Plüton'un enerjisi de devreye girerek ilişkilerinde güç savaşlarına sürükleyebilir. Bu durumda baskıcı olmaktan kaçınman, profesyonel duruşunu gösterecek. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…