25 Ağustos - 31 Ağustos Kova Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Kova, bu hafta senin için oldukça romantik ve duygusal geçecek gibi görünüyor. Venüs ve Neptün'ün oluşturduğu üçgen, adeta senin için bir aşk pusulası olacak ve ruhsal bağlarını daha da güçlendirecek. Bu etkileyici göksel olay, kalbindeki sevgi ve aşkı daha da derinleştirecek.

Hafta ortasında ise belki de uzun süredir beklediğin o özel buluşmayı yaşama şansın olacak. Kalbinin hızla çarptığı bu anlarda, heyecanın doruklara çıkacak. Belki de bu, uzun zamandır beklediğin o büyülü an olacak. Ancak hafta sonunda biraz dikkatli olman gerekiyor. İnatçı ruhun biraz olsun yatışmalı. İlişkilerinde huzuru korumak için fazla inatlaşmaman önemli olacak. Belki de artık sınırlarını belirlemeli ve daha esnek olmalısın. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…