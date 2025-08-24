onedio
25 Ağustos - 31 Ağustos Kova Burcu Haftalık Burç Yorumu

Kova Burcu right-white
25 - 31 Ağustos 2025, Haftalık Burç Yorumu

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Kova ve yükselen Kova burçları 25 Ağustos - 31 Ağustos haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 25 Ağustos - 31 Ağustos haftan nasıl geçecek? Bu hafta Kova ve yükselen Kova burçlarını neler bekliyor?

İşte, Kova ve yükselen Kova burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bu hafta Venüs'ün Aslan burcundaki etkisi, ilişkilerini tamamen yeni bir boyuta taşıyacak. Tam da bu yüzden haftanın ilk günlerinden itibaren iş birlikleri ve ortaklıklar konusunda yeni fırsatlarla karşılaşabilirsin. Belki de iş hayatında yeni ve destekleyici insanlarla tanışma şansı bulacaksın. Venüs ve Satürn’ün oluşturduğu üçgen, sağlam ve kalıcı anlaşmalar yapman için gereken enerjiyi sunacak. Bu enerjiyi değerlendirmen, iş hayatında yeni başarılara imza atmanı sağlayabilir.

Hafta ortasında ise Venüs ve Uranüs'ün oluşturduğu altmışlık, iş ya da özel hayatında tamamen beklenmedik bir ortaklıkla karşı karşıya bırakabilir. Bu sürpriz ortaklık, hayatına yeni bir heyecan katabilir. Ancak hafta sonuna geldiğimizde Plüton'un enerjisi de devreye girerek seni ilişkilerde güç savaşlarına sürükleyebilir. Bu durumda baskıcı olmaktan kaçınman, ilişkilerinin sağlığı için oldukça önemli olacak.

Sıra geldi aşka... Aşk hayatına gelecek olursak, Venüs ve Neptün'ün oluşturduğu üçgen, ruhsal ve romantik bağlarını güçlendirecek. Hafta ortasında kalbini hızlandıracak, belki de uzun süredir beklediğin o özel buluşmayı yaşayabilirsin. Ancak hafta sonunda fazla inatlaşmaman, ilişkinin huzuru için oldukça önemli olacak. Belki de artık sınırlarını belirlemelisin! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

