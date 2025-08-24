25 Ağustos - 31 Ağustos Kova Burcu Haftalık Burç Yorumu

Sevgili Kova, bu hafta Venüs'ün Aslan burcundaki etkisi, ilişkilerini tamamen yeni bir boyuta taşıyacak. Tam da bu yüzden haftanın ilk günlerinden itibaren iş birlikleri ve ortaklıklar konusunda yeni fırsatlarla karşılaşabilirsin. Belki de iş hayatında yeni ve destekleyici insanlarla tanışma şansı bulacaksın. Venüs ve Satürn’ün oluşturduğu üçgen, sağlam ve kalıcı anlaşmalar yapman için gereken enerjiyi sunacak. Bu enerjiyi değerlendirmen, iş hayatında yeni başarılara imza atmanı sağlayabilir.

Hafta ortasında ise Venüs ve Uranüs'ün oluşturduğu altmışlık, iş ya da özel hayatında tamamen beklenmedik bir ortaklıkla karşı karşıya bırakabilir. Bu sürpriz ortaklık, hayatına yeni bir heyecan katabilir. Ancak hafta sonuna geldiğimizde Plüton'un enerjisi de devreye girerek seni ilişkilerde güç savaşlarına sürükleyebilir. Bu durumda baskıcı olmaktan kaçınman, ilişkilerinin sağlığı için oldukça önemli olacak.

Sıra geldi aşka... Aşk hayatına gelecek olursak, Venüs ve Neptün'ün oluşturduğu üçgen, ruhsal ve romantik bağlarını güçlendirecek. Hafta ortasında kalbini hızlandıracak, belki de uzun süredir beklediğin o özel buluşmayı yaşayabilirsin. Ancak hafta sonunda fazla inatlaşmaman, ilişkinin huzuru için oldukça önemli olacak. Belki de artık sınırlarını belirlemelisin! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…