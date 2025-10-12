Sevgili Kova, bu hafta gökyüzündeki Venüs'ün etkisiyle biraz daha rahatlama ve keyif peşinde olabilirsiniz. Ancak unutma ki bu dönemde sindirim sistemin biraz daha hassas olabilir. Bu nedenle, özellikle abur cubur tüketimine dikkat etmen gerekiyor. Çünkü bu tür yiyecekler sindirim sistemini olumsuz etkileyebilir ve dengeni bozabilir.

Bunun yerine, öğünlerini düzenli bir şekilde almayı tercih et. Bu, sindirim sisteminin dengede kalmasına yardımcı olacaktır. Ayrıca, bu dönemde bitki çayları tüketmek de sindirim sistemini rahatlatabilir. Özellikle papatya, nane ve adaçayı gibi çaylar, sindirim sistemini destekleyebilir. Ek olarak, hafif yürüyüşler de metabolizmanı harekete geçirecektir. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…