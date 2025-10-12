Sevgili Kova, bu hafta senin için oldukça ilham dolu başlıyor. Venüs'ün Terazi burcundaki hareketi, enerjini ve yaratıcılığını artırıyor. Bu enerji, özellikle uluslararası işler, eğitim ve medya alanlarında fırsatlar yaratıyor. İçindeki geniş vizyoner ruh, fikirlerini paylaşırken seni daha da öne çıkarıyor. Bu hafta, kendi düşüncelerini, fikirlerini ve vizyonunu cesurca ifade etmek için mükemmel bir zaman.

Hafta ortasında ise beklenmedik bir teklif alman muhtemel. Bu teklif, belki de yeni bir iş fırsatı veya beklenmedik bir seyahat planı olabilir. Bu durum, rutinini kırmak ve hayatına biraz heyecan katmak için harika bir fırsat olabilir. Yeni deneyimlere açık olmak, hayatını daha da canlı ve renkli kılacak. Çıktığın yolculuğun seyrini yaratıcı ve vizyoner fikirlerinle değiştirebileceğini de unutma.

Sırada aşktan haberler... Venüs ve Neptün arasındaki karşıtlık, romantik ama biraz kararsız bir atmosfer yaratıyor. Hayalindeki aşkla gerçek arasında bir fark varsa, bu durumu kabullenmek kalbini rahatlatabilir. İlişkilerinde sahiciliği seçtiğinde, duyguların daha da derinleşiyor ve daha anlamlı hale geliyor. Bu hafta, aşk hayatında gerçeklerle yüzleşmek ve duygularını daha derin bir şekilde yaşamak için ideal bir zaman olabilir. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…