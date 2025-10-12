onedio
13 Ekim - 19 Ekim Kova Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Kova Burcu right-white
13 - 19 Ekim 2025, Haftalık Aşk Burç Yorumu

astroirem
astroirem
12.10.2025 - 18:05

Kova ve yükselen Kova burçlarının aşkla imtihanını ve 13 Ekim - 19 Ekim haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Kova ve yükselen Kova burçlarının 13 Ekim - 19 Ekim haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Kova ve yükselen Kova burcu haftalık aşk yorumları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bu hafta senin için romantizmin ve belirsizliklerin iç içe geçtiği bir dönem olacak. Venüs ve Neptün arasındaki karşıtlık, aşk hayatında biraz karmaşa yaratabilir. Romantik hayallerin ve gerçeklerin çarpışması, kalbinde hafif bir sıkıntıya yol açabilir. Ancak unutma, hayalindeki aşkın gerçekle tamamen örtüşmesi beklenemez. Eğer bu durumu kabullenirsen, kalbindeki bu ufak sıkıntı da hızla geçecektir.

İlişkilerinde sahiciliği tercih etmek, duygularını daha yoğun ve anlamlı bir şekilde yaşamanı sağlar. Bu hafta, aşk hayatındaki gerçeklerle yüzleşmek ve duygularını daha derin bir şekilde hissetmek için mükemmel bir zaman. Belki de bu süreçte, hayallerinle gerçeklerin arasındaki farkı daha net görebilir ve bu durumu kabullenerek, kalbini rahatlatabilirsin. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

