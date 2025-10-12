Sevgili Kova, bu hafta senin için romantizmin ve belirsizliklerin iç içe geçtiği bir dönem olacak. Venüs ve Neptün arasındaki karşıtlık, aşk hayatında biraz karmaşa yaratabilir. Romantik hayallerin ve gerçeklerin çarpışması, kalbinde hafif bir sıkıntıya yol açabilir. Ancak unutma, hayalindeki aşkın gerçekle tamamen örtüşmesi beklenemez. Eğer bu durumu kabullenirsen, kalbindeki bu ufak sıkıntı da hızla geçecektir.

İlişkilerinde sahiciliği tercih etmek, duygularını daha yoğun ve anlamlı bir şekilde yaşamanı sağlar. Bu hafta, aşk hayatındaki gerçeklerle yüzleşmek ve duygularını daha derin bir şekilde hissetmek için mükemmel bir zaman. Belki de bu süreçte, hayallerinle gerçeklerin arasındaki farkı daha net görebilir ve bu durumu kabullenerek, kalbini rahatlatabilirsin. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…