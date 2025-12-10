onedio
Haberler
Yemek
Video Tarifler
Menüde Neler Var Neleeer! Airfryer'da Dört Farklı Tarif Nasıl Yapılır?

luna
luna - Onedio Üyesi
10.12.2025 - 19:31

Şık ve lezzetli bir menü hazırlamak hiç bu kadar kolay olmamıştı! Airfryer ile tüm bu tarifler hem pratik hem de restoran kalitesinde lezzeti evinize taşıyor! 😍

Yumurtalı Peynirli Ekmek, Tartar Soslu Somon Dürüm, Köz Biberli Bruschetta ve Pesto Soslu Somon Fileto Nasıl Yapılır?

Yumurtalı Peynirli Ekmek

Malzemeler:

  • 4 adet yumurta

  • 1 çay bardağı süt

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1/2 çay kaşığı karabiber

  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ

  • Bayat ekmek dilimleri

  • 1 su bardağı rendelenmiş beyaz peynir

  • 1 avuç maydanoz

  • 1 çay kaşığı pul biber

Yapılışı:

1. Bir kasede yumurta, süt, tuz, karabiber ve sıvı yağı karıştırın. Bayat ekmek dilimlerini bu karışıma batırın ve hazneye yerleştirin.

2. Ayrı bir kasede rendelenmiş beyaz peynir, kıyılmış maydanoz ve pul biberi karıştırın. Ekmeklerin üzerine peynirli karışımı pay edin ve 170 derecede 15 dakika pişirin. 

Tartar Soslu Somon Dürüm

Malzemeler:

  • 1 adet somon fileto

Tartar sos için:

  • 4 yemek kaşığı mayonez

  • 2 yemek kaşığı yoğurt

  • 1 tatlı kaşığı hardal

  • 1 diş sarımsak

  • 2 yemek kaşığı limon suyu

  • 1 yemek kaşığı doğranmış kapari turşusu

  • 3 adet kornişon turşu

  • 1 avuç dereotu

  • 2 adet lavaş

  • 1/2 demet kıyılmış roka

Yapılışı:

1. Fileto somonu 180 derecede 20 dakika pişirin. 

2. Bir kasede mayonez, yoğurt, hardal, ezilmiş sarımsak, limon suyu, kapari, kornişon turşu ve kıyılmış dereotunu karıştırın.

3. Lavaşa tartar sosunu yayın. Kıyılmış roka ve somon parçaları ekleyip dürüm şeklinde sarın. 

Köz Biberli Bruschetta

Malzemeler:

  • 5 adet kapya biber

  • 12 adet kıyılmış ceviz 

  • 1 büyük diş sarımsak (ezilmiş)

  • 4 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 12 yaprak taze fesleğen

  • 1/2 çay kaşığı tuz

  • 3 yemek kaşığı balzamik sirkesi

  • 4 dilim kızarmış ekmek

Yapılışı:

1. Kapya biberlere sprey yağ sıkıp 190 derecede 15 dakika pişirin. Kapya biberlerin kabuklarını soyup küçük parçalar halinde doğrayın.

2. Bir kasede zeytinyağı ceviz, sarımsak, kıyılmış fesleğen yaprakları, balzamik sirkesi ve tuzu karıştırın. Kapya biberlerini de ekledikten sonra kızarmış ekmek dilimleri üzerine servis edin. 

Pesto Soslu Somon Fileto

Malzemeler:

  • 2 dilim somon fileto

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı 

  • 1 tutam tuz

  • 2 yemek kaşığı pesto sos

  • Cherry domates dilimleri

Yapılışı:

1. Somonları hazneye yerleştirin. Üzerine zeytinyağı ve tuz serpiştirin. 

2. Pesto sosu da üzerlerine sürdükten sonra cherry domates dilimlerini yerleştirin. 180 derecede 15 dakika pişirin ve sıcak olarak servis edin. 

Afiyet olsun!

Bu tarifin ayrıntılarını adım adım görmek isterseniz videomuzu izleyebilirsiniz 👇

