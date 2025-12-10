Menüde Neler Var Neleeer! Airfryer'da Dört Farklı Tarif Nasıl Yapılır?

Yumurtalı Peynirli Ekmek
Malzemeler:
Yapılışı:
1. Bir kasede yumurta, süt, tuz, karabiber ve sıvı yağı karıştırın. Bayat ekmek dilimlerini bu karışıma batırın ve hazneye yerleştirin.
2. Ayrı bir kasede rendelenmiş beyaz peynir, kıyılmış maydanoz ve pul biberi karıştırın. Ekmeklerin üzerine peynirli karışımı pay edin ve 170 derecede 15 dakika pişirin.
Tartar Soslu Somon Dürüm
Malzemeler:
Tartar sos için:
Yapılışı:
1. Fileto somonu 180 derecede 20 dakika pişirin.
2. Bir kasede mayonez, yoğurt, hardal, ezilmiş sarımsak, limon suyu, kapari, kornişon turşu ve kıyılmış dereotunu karıştırın.
3. Lavaşa tartar sosunu yayın. Kıyılmış roka ve somon parçaları ekleyip dürüm şeklinde sarın.
Köz Biberli Bruschetta
Malzemeler:
5 adet kapya biber
12 adet kıyılmış ceviz
1 büyük diş sarımsak (ezilmiş)
4 yemek kaşığı zeytinyağı
12 yaprak taze fesleğen
1/2 çay kaşığı tuz
3 yemek kaşığı balzamik sirkesi
4 dilim kızarmış ekmek
Yapılışı:
1. Kapya biberlere sprey yağ sıkıp 190 derecede 15 dakika pişirin. Kapya biberlerin kabuklarını soyup küçük parçalar halinde doğrayın.
2. Bir kasede zeytinyağı ceviz, sarımsak, kıyılmış fesleğen yaprakları, balzamik sirkesi ve tuzu karıştırın. Kapya biberlerini de ekledikten sonra kızarmış ekmek dilimleri üzerine servis edin.
Pesto Soslu Somon Fileto
Malzemeler:
Yapılışı:
1. Somonları hazneye yerleştirin. Üzerine zeytinyağı ve tuz serpiştirin.
2. Pesto sosu da üzerlerine sürdükten sonra cherry domates dilimlerini yerleştirin. 180 derecede 15 dakika pişirin ve sıcak olarak servis edin.
Afiyet olsun!
