Ice Cube’un Rap Tarihini Değiştiren 12 Şarkısı

Rap tarihinin taşlarını yerinden oynatan isimler var. Sonra bir de masaya yumruğu koyup tüm masayı sallayanlar… İşte Ice Cube tam o ikinci kategoriye giren, sözüyle de duruşuyla da hip hop’ın kader çizgisini değiştirmiş bir dev. Öfkesini saklamayan tonu, sokak gerçeğini filtresiz anlatan kalemi ve sistemle hesaplaşma cesareti onu kültürel bir güç haline getirdi. Hazırsanız, efsanenin adımlarını tek tek takip etmeye başlıyoruz!