Rock Müzik Tarihinin En Eğlenceli 10 Konseri
Konser sadece müzikten ibaret değildir; seyirciyle kurulan bağ, spontane anlar, sahnedeki bitmeyen enerji... Tüm bunlar o konser anını unutulmaz yapar. İşte rock tarihinin en eğlenceli konser performansları. 👇
1. Queen - Live Aid (1985)
2. Green Day - Woodstock (1994)
3. Coldplay - Glastonbury Festival (2016)
4. AC/DC - Monsters of Rock (1991)
5. The Killers - Glastonbury Festival (2019)
6. Arctic Monkeys - Reading Festival (2014)
7. Iron Maiden - Download Festival (2013)
8. Nirvana - Reading Festival (1992)
9. Muse - Rock am Ring (2010)
10. Blur - Hyde Park Concerts (2012)
