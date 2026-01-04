Stüdyosu Yatak Odasında, Tekvandocu, Britney Spears ile Çalıştı: Kim Bu Şarkıcı?
R&B dünyasının en çalışkan ve çok yönlü isimlerinden biri mercek altında! Çocuk yaşta başlayan ekran macerası, siyah kuşaklı bir dövüşçü olması ve son dönemin en viral şarkısına imza atması... Kim bu şarkıcı?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İsmi kökeni olduğu Afrika ülkesinin yerel dilinde manevi bir mesaj taşıyor.
Müzik dünyasından önce sinema tarihinin ikonik bir animasyonunda yer aldı.
Sahne şovlarındaki fiziksel dayanıklılığını uzak doğu dövüş sanatlarına borçlu.
Milyonlarca dinlenen ilk projelerini yatak odasında tek başına üretti.
Dünya turnelerinde dev isimlerin alt grubu olarak sahne tozu yuttu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kariyerinin ilk büyük patlamasını kulüpleri sallayan bir parti marşıyla yaptı.
Sektörün dev şirketlerine başkaldırarak bağımsızlığını ilan etti.
Pop müziğin efsanevi prensesi tarafından "halefi" gibi görüldü.
Peki kim bu şarkıcı?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın