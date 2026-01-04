onedio
Stüdyosu Yatak Odasında, Tekvandocu, Britney Spears ile Çalıştı: Kim Bu Şarkıcı?

etiket Stüdyosu Yatak Odasında, Tekvandocu, Britney Spears ile Çalıştı: Kim Bu Şarkıcı?

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
04.01.2026 - 13:01

R&B dünyasının en çalışkan ve çok yönlü isimlerinden biri mercek altında! Çocuk yaşta başlayan ekran macerası, siyah kuşaklı bir dövüşçü olması ve son dönemin en viral şarkısına imza atması... Kim bu şarkıcı?

İsmi kökeni olduğu Afrika ülkesinin yerel dilinde manevi bir mesaj taşıyor.

Adı babasının memleketi olan Zimbabve'nin Shona dilinde 'Tanrı bizimle' anlamına geliyor ancak sahne adı olarak sadece ilk ismini kullanan bir şarkıcı.

Müzik dünyasından önce sinema tarihinin ikonik bir animasyonunda yer aldı.

Henüz çocukken her yılbaşında televizyonlarda gösterilen efsanevi bir Noel animasyon filminde ana kadın karakterin yüz ve vücut hareketlerini (motion capture) canlandıran model olarak görev yapmış.

Sahne şovlarındaki fiziksel dayanıklılığını uzak doğu dövüş sanatlarına borçlu.

Çocukluğundan beri aldığı sıkı eğitimler sonucunda Tekvando branşında siyah kuşak sahibi olan biri ve bu disiplini koreografilerine de yansıtıyor.

Milyonlarca dinlenen ilk projelerini yatak odasında tek başına üretti.

Kariyerinin başında büyük prodüktörlerle çalışmak yerine evine kurduğu basit bir stüdyoda şarkılarını kaydetmiş, mikslemiş ve kendi kendine yayınlamış. 'DIY' (Kendin Yap) kültürünün öncülerinden diyebiliriz.

Dünya turnelerinde dev isimlerin alt grubu olarak sahne tozu yuttu.

  • Solo kariyerinden önce beş kişilik bir kız grubunun üyesiydi ve bu dönemde o dönemin en büyük genç pop yıldızının (Justin Bieber) dünya turnesinde açılış grubu olarak yer aldı.
Kariyerinin ilk büyük patlamasını kulüpleri sallayan bir parti marşıyla yaptı.

2014 yılında yayınladığı ve bir rapçiyle işbirliği yaptığı çıkış parçası, o yılın yazına damgasını vurmuş ve R&B/Hip-hop radyolarının zirvesine oturmuştur.

Sektörün dev şirketlerine başkaldırarak bağımsızlığını ilan etti.

Yaratıcı vizyonuna müdahale edildiği gerekçesiyle büyük plak şirketiyle yollarını ayırmış, kariyerinin ikinci baharında kendi menajerliğini ve yapımcılığını üstlenen tam bağımsız bir sanatçıya dönüşmüş.

Pop müziğin efsanevi prensesi tarafından "halefi" gibi görüldü.

2000'lerin en büyük pop ikonlarından Britney Spears ile düet yaptı ve klibinde onunla karşılıklı dans etti. Bu efsanevi ismin övgüsünü kazandı!

Peki kim bu şarkıcı?

