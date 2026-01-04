Moralini Saniyeler İçinde Düzeltecek O Şarkıyı Söylüyoruz!
Bazen sanki tüm dünya sözleşmiş gibi üzerine geliyor, modun yerlerde sürünüyor ve o sisli havadan bir türlü çıkamıyor olabilirsin ama unutma ki her sıkıntılı ruh halinin tek bir şarkılık ömrü vardır! Senin moralini anında yükseltecek şarkıyı testimizin sonunda açıklıyoruz. Hazırsan başlayalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Güne nasıl bir enerjiyle başlarsın?
2. Bunlardan favorin olanı seç bakalım!
3. Arkadaş grubunda hangi karaktersin?
4. Peki seni en çok ne sinirlendirir?
5. Haydi bu şehirlerden birini seç!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Modun düşük olduğunda ne yaparsın?
7. Akşam yemeğinde kiminle oturmak isterdin?
8. Son olarak sosyal medyada en çok hangi içeriğe bakarsın?
Pharrell Williams - Happy!
9. Queen - Don't Stop Me Now!
Earth, Wind & Fire - September!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın