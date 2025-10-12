Sevgili Kova, bu hafta Venüs'ün Terazi burcuna yaptığı zarif geçiş, enerjini ve yaratıcılığını tavan yaptırıyor. Bu enerji dalgası, özellikle uluslararası işler, eğitim ve medya gibi alanlarda kapıları ardına kadar açıyor. İçindeki geniş vizyoner ruh, fikirlerini paylaşırken seni adeta bir yıldız gibi parlatıyor. Bu hafta, düşüncelerini, fikirlerini ve vizyonunu cesurca ifade etmek için mükemmel bir zaman. Bu fırsatı kaçırma ve içindeki ışığı tüm dünyaya göster!

Haftanın ortasında ise belki de hayatını değiştirecek bir teklif alman oldukça muhtemel. Bu teklif, yeni bir iş fırsatı olabileceği gibi, beklenmedik bir seyahat planı da olabilir. Bu durum, rutininin dışına çıkmak ve hayatına biraz heyecan katmak için harika bir fırsat olabilir. Yeni deneyimlere açık olmak, hayatını daha da canlı ve renkli kılacak. Bu yolculukta, yaratıcı ve vizyoner fikirlerinle rotanı çizebileceğini de unutma. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…