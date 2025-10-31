onedio
Kasım İkizler Burcu Aylık Aşk Burç Yorumu

İkizler Burcu
Kasım 2025, Aylık Aşk Burç Yorumu

astroirem
Astroloji Editörü
31.10.2025 - 18:16

'Yeni ay, yeni fırsatlar' demenin tam zamanı. Kasım ayında yaşanacak astrolojik olayları, aşktan yana şansını merak eden İkizler ve yükselen İkizler burçları için dikkatle değerlendirdik. Peki, bu ay hayatınızda hangi sürprizler yaşanacak? 

İkizler ve yükselen İkizler burçlarının aşk hayatında neler olacağını da söylüyoruz. Bakalım, Kasım ayında duygularınız nasıl değişecek?

İşte, Kasım ayına özel aylık aşk yorumları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bu ay aşkta 27 Kasım’da Satürn retronun sona ermesi, duygusal hayatında büyük bir olgunlaşmayı işaret ediyor. Artık kaçamak, yüzeysel ilişkiler seni tatmin etmiyor. Bu dönem “gerçek bağ” arayışın netleşiyor. İlişkisi olan İkizler, partneriyle geleceğe dair ciddi konuşmalar yapabilir; kimileri ise evlilik veya ortak yaşam kararını düşünebilir. 

Bekar İkizler içinse kader benzeri bir karşılaşma söz konusu olabilir, özellikle iş ya da eğitim bağlantılı bir ortamda. Duyguların derinleşiyor, kalbin artık sadece eğlenmek değil, ait olmak istiyor. Gelecek ay görüşmek üzere, aşkla kal…

