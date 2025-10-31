Sevgili İkizler, bu ay aşkta 27 Kasım’da Satürn retronun sona ermesi, duygusal hayatında büyük bir olgunlaşmayı işaret ediyor. Artık kaçamak, yüzeysel ilişkiler seni tatmin etmiyor. Bu dönem “gerçek bağ” arayışın netleşiyor. İlişkisi olan İkizler, partneriyle geleceğe dair ciddi konuşmalar yapabilir; kimileri ise evlilik veya ortak yaşam kararını düşünebilir.

Bekar İkizler içinse kader benzeri bir karşılaşma söz konusu olabilir, özellikle iş ya da eğitim bağlantılı bir ortamda. Duyguların derinleşiyor, kalbin artık sadece eğlenmek değil, ait olmak istiyor. Gelecek ay görüşmek üzere, aşkla kal…