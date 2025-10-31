Sevgili İkizler, bu ay Merkür retrosu sırasında zihinsel aktiviten çok yüksek olacak, ama bu yoğunluk baş ağrısı ve yorgunluğa yol açabilir. Düzenli uyku ve küçük molalarla enerjini korumalısın. Solunum yollarına dikkat etmek, açık havada kısa yürüyüşler yapmak bağışıklık sistemini destekleyecek.

Ayrıca, iletişim ve teknoloji yoğunluğu nedeniyle göz yorgunluğuna karşı göz egzersizleri faydalı olacak. Gelecek ay görüşmek üzere, sağlıkla kal…