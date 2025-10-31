onedio
İkizler Burcu right-white
Kasım 2025, Aylık Sağlık Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
31.10.2025 - 18:31

Bu ay sağlık açısından dikkatli olmanız gereken süreçlerden geçeceğiz. Bu yüzden nelere dikkat etmeniz gerektiğini de dikkatle ele aldık. Peki, İkizler ve yükselen İkizler burçlarının Kasım ayı boyunca enerjisi nasıl olacak? Kasım ayında sağlık durumunuzda değişiklik olacak mı?

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burçlarının sağlığı için gökyüzünden gelen öneriler!

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bu ay Merkür retrosu sırasında zihinsel aktiviten çok yüksek olacak, ama bu yoğunluk baş ağrısı ve yorgunluğa yol açabilir. Düzenli uyku ve küçük molalarla enerjini korumalısın. Solunum yollarına dikkat etmek, açık havada kısa yürüyüşler yapmak bağışıklık sistemini destekleyecek. 

Ayrıca, iletişim ve teknoloji yoğunluğu nedeniyle göz yorgunluğuna karşı göz egzersizleri faydalı olacak. Gelecek ay görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Astroloji Editörü
