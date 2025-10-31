Sevgili İkizler, bu ay Mars ile Neptün üçgeni, iletişim ve yaratıcı projelerde öne çıkmanı sağlıyor. Özellikle yazılı, sözlü veya eğitimle ilgili çalışmalarında ilham dolu çözümler üretebilirsin. İnsanları etkilemek ve dikkat çekmek kolay olacak. Bu süreç, hem liderlik becerilerini hem de stratejik düşünme yeteneğini geliştirecek. İletişimde sezgilerini kullanmak, seni rakiplerin önüne geçirecek.

Merkür retrosu, eski projeleri yeniden gözden geçirme ve eksikleri tamamlama fırsatı sunuyor. Önceden tamamlanmamış işler veya ihmal edilen detaylar tekrar gündeme gelebilir. Bu dönem titizlik ve sabır gerektiriyor; acele etmek yerine planlı hareket etmek başarıyı garantiliyor. Eski iş birliklerini yeniden canlandırabilir, hataları düzeltip stratejik adımlar atabilirsin. Gelecek ay görüşünceye kadar şans seninle olsun…