18 Ağustos Pazartesi İkizler Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili İkizler, aşkın sıcak ve hareketli rüzgarları bugün tam da senin üzerinde esiyor. Gözünü alamadığın o özel kişiye atacağın bir mesaj, onun kalbinde silinmez bir etki yaratabilir. Belki de bugün, ona duygularını ifade eden bir mesaj atmanın tam sırasıdır. Kim bilir, belki de bu mesaj, onunla arandaki bağı daha da güçlendirir ve aşkını bir üst seviyeye taşır.

Tam da bu noktada eğer zaten bir ilişkin varsa, bugün partnerinle birlikte keyifli bir plan yapmalısın. Belki birlikte yeni bir hobiye başlarsınız ya da belki de uzun zamandır hayalini kurduğunuz bir geziye çıkarsınız. Merkür ve Mars'ın enerjisiyle, ilişkine taze bir nefes getirecek heyecanlı deneyimlere atılmak için hazırsın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…