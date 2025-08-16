17 Ağustos Pazar İkizler Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bugün geçmişin kapılarını aralayabilirsin. Hani o mazide kalan, belki de tam anlamıyla ifade edemediğin duygularını içeren konuşma yeniden gündeme gelebilir. Daha doğrusu o konuşmanın yankıları kulağına çalınabilir. İşte bu noktada belki de tam anlamıyla duygularını ifade edemediğin biriyle yolların yeniden kesişebilir.

Haliyle bu süreçte bazı konular tekrar gündeme gelebilir, ama bazı şeyler yine konuşulmayabilir. Ancak bu kez, ne istediğini ya da ne hissettiğini daha net bir şekilde ifade etme şansın olabilir. Bugün, Güneş ile Ketu'nun kavuşumuyla birlikte karşılıklı anlayışın ve empatinin güçlendiği bir gün olacak. Bu enerjiyi kullanarak, duygularını daha net bir şekilde ifade etme fırsatı bulabilirsin.

Geçmişin seslerinden arındığın bugünün ardından geçmişe takılıp kalmadan, geleceğe odaklanmalısın! Geçmişin kapılarını aralamak, duygularını ifade etmek için bir fırsat olabilir ve geleceğe odaklanmanı da sağlayabilir.