11 Ağustos Pazartesi İkizler Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bugün aşk hayatında kıpır kıpır olmaya ne dersin? Partnerinle yapacağın derinlemesine sohbetler, aranızdaki bağın daha da güçlendiğini hissettirecek. Belki biraz romantik, belki biraz duygusal ama kesinlikle çok özel anılar biriktireceğin bu sohbetler seni bekliyor.

Merkür retronun sona ermesiyle bekar İkizler burçlarının da yüzü gülecek. Sosyal çevrenden biriyle gireceğin bir sohbet sırasında, belki de daha önce hiç hissetmediğin bir çekim hissi seni sarabilir. Belki de hiç beklemediğin bir anda, tamamen beklenmedik bir şekilde, derin bir aşkın içinde bulabilirsin kendini. Görünen o ki bugün, aşk hayatında konuşmaların önemi bir hayli büyük olacak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…