11 Ağustos Pazartesi İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler, yeni haftada yeni umutlar ve güçlü bir dönüşüm enerjisi seni bekliyor! Yönetici gezegenin olan Merkür, sonunda geri gidiş dönemini tamamlıyor. Sona eren retro ise hayatının adeta hız düğmesine basıyor. Özellikle de kariyer hayatında güçlü bir ileleyiş ve yükselme dönemi başlıyor. Bugünden itibaren iş dünyasında adından söz ettirebilirsin.

Tam da bu noktada kariyer alanında, iletişim ve yazışmalarının hız kazandığını, sunumlarının ve yeni projelerinin daha hızlı ilerlediğini fark edeceksin. Günün henüz ilk saatlerinde alacağın bir telefon veya e-posta, haftanın geri kalanının yönünü de belirleyecek nitelikte olabilir. Bugünden itibaren yaratıcı fikirlerini daha hızlı bir şekilde hayata geçirebilir, onaylarını daha hızlı alabilirsin. Görünen o ki hızlanmanı sağlayan faktörlerden biri de iş bağlantılarından alacağın destek olacak.

Hadi biraz da aşktan söz edelim! Bugün, aşk hayatında konuşmaların önemi bir hayli büyük olacak. Partnerinle derinlemesine sohbetler yapabilir, aranızdaki bağın daha da güçlendiğini hissedebilirsin. Bu sohbetler, ilişkinizi daha da derinleştirebilir ve birbirinizi daha iyi anlamanızı sağlayabilir. Merkür retronun son ermesiyle bekar İkizler burçlarının da yüzü gülecek. Hiç beklemediğin bir anda, sosyal çevrenden biriyle gireceğin bir sohbet sırasında beklenmedik bir çekim hissi seni sarabilir. Dahası derin bir aşkın içinde bulabilirsin kendini. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…