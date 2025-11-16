onedio
İkizler Burcu right-white
17 - 23 Kasım 2025, Haftalık Burç Yorumu

16.11.2025 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! İkizler ve yükselen İkizler burçları 17 Kasım - 23 Kasım haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 17 Kasım - 23 Kasım haftan nasıl geçecek? Bu hafta İkizler ve yükselen İkizler burçlarını neler bekliyor?

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bu haftanın hemen başında, kariyer alanında etkili olan Merkür ile Plüton altmışlığı, seni inanılmaz bir odaklanma gücüne kavuşturuyor. Bu enerjiyle, sözlerini keskin bir kılıç gibi kullanıyorsun ve artık söylemek istediğini net bir şekilde aktarıyorsun. Bir sunum, önemli bir görüşme ya da belki de kritik bir anlaşma gibi alanlarda kader, kelimelerine bakıyor.

Öte yandan Merkür ile Uranüs karşıtlığı ise hafta ortasına geldiğimizde seni, sürpriz haberlerle karşılıyor. Belki bir görev değişikliği, belki yeni bir teklif ya da belki de beklenmedik bir yön değişimi heyecanı seni sarıyor. Normalde bu tür ani değişimler senin için zorlayıcı olsa da bu kez durum bir hayli farklı oluyor. Zihinsel hızın ve çevikliğin sayesinde, bu değişimler senin için büyük bir avantaja dönüşüyor.

Gelelim aşka! Aşk hayatına geldiğimizde ise Akrep burcundaki Yeni Ay, seni duygusal olarak yenileme moduna sokuyor. Belki bitmiş bir konu tamamen kapanacak ve senin için yeni bir sayfa açılacak. Ya da bitirmeye cesaret edemediğin bir aşk, ayrılıkla seni özgür kılacak... Bu hafta kalbinin 'sıfırlama' tuşuna basmalısın. Kendini yenile ve yeni başlangıçlara hazır ol. Bu hafta senin haftan olacak, tabii kendini kurtarmaya cesaretin olursa! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

