Sevgili İkizler, bu haftanın hemen başında, kariyer alanında etkili olan Merkür ile Plüton altmışlığı, seni inanılmaz bir odaklanma gücüne kavuşturuyor. Bu enerjiyle, sözlerini keskin bir kılıç gibi kullanıyorsun ve artık söylemek istediğini net bir şekilde aktarıyorsun. Bir sunum, önemli bir görüşme ya da belki de kritik bir anlaşma gibi alanlarda kader, kelimelerine bakıyor.

Öte yandan Merkür ile Uranüs karşıtlığı ise hafta ortasına geldiğimizde seni, sürpriz haberlerle karşılıyor. Belki bir görev değişikliği, belki yeni bir teklif ya da belki de beklenmedik bir yön değişimi heyecanı seni sarıyor. Normalde bu tür ani değişimler senin için zorlayıcı olsa da bu kez durum bir hayli farklı oluyor. Zihinsel hızın ve çevikliğin sayesinde, bu değişimler senin için büyük bir avantaja dönüşüyor.

Gelelim aşka! Aşk hayatına geldiğimizde ise Akrep burcundaki Yeni Ay, seni duygusal olarak yenileme moduna sokuyor. Belki bitmiş bir konu tamamen kapanacak ve senin için yeni bir sayfa açılacak. Ya da bitirmeye cesaret edemediğin bir aşk, ayrılıkla seni özgür kılacak... Bu hafta kalbinin 'sıfırlama' tuşuna basmalısın. Kendini yenile ve yeni başlangıçlara hazır ol. Bu hafta senin haftan olacak, tabii kendini kurtarmaya cesaretin olursa! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…