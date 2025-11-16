Sevgili İkizler, bu hafta senin için oldukça hareketli ve enerjik geçecek gibi görünüyor. Hafta sonuna yaklaştığımızda ise Merkür ve Plüton'un oluşturduğu altmışlık, zihinsel aktivitelerini hızlandırıyor. Bu enerjik etkileşim, zihninin aşırı aktif hale gelmesine neden oluyor.

Bu durumda, zihnini sakinleştirmenin ve bedenini dinlendirmenin en iyi yolu, kısa yürüyüşlere çıkmak veya esneme hareketleri yapmak olabilir. Bu basit aktiviteler, zihninizdeki dağınıklığı azaltacak ve bedeninin de ihtiyaç duyduğu dinlenmeyi sağlayacak. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…