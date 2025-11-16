Sevgili İkizler, bu hafta romantik sahnende bir değişiklik yapmaya ne dersin? Akrep burcunda parıldayan Yeni Ay, seni duygusal bir yeniden doğuşa davet ediyor. Belki geçmişte kalan bir konu tamamen son bulacak ve hayatının yeni bir bölümüne adım atacaksın. Hatta belki de bitiremediğin bir ilişki, ayrılıkla seni özgürleştirecek ve yeni bir yolculuğa çıkman üzere önünü açacak.

Şimdi, kalbinin adeta 'reset' düğmesine basma zamanı. Kendini yenile, tazele ve yeni başlangıçlara açık ol. Belki de bir sonraki bölümde seni bekleyen sürprizler, hayatının en güzel anılarını oluşturacak. Bu hafta senin haftan olacak, eğer kendini kurtarmak için gereken cesareti bulabilirsen... Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…