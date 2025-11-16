onedio
article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 17 Kasım - 23 Kasım İkizler Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

İkizler Burcu right-white
17 - 23 Kasım 2025, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
16.11.2025 - 18:01

İkizler ve yükselen İkizler burçlarının aşkla imtihanını ve 17 Kasım - 23 Kasım haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre İkizler ve yükselen İkizler burçlarının 17 Kasım - 23 Kasım haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcu haftalık aşk yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bu hafta romantik sahnende bir değişiklik yapmaya ne dersin? Akrep burcunda parıldayan Yeni Ay, seni duygusal bir yeniden doğuşa davet ediyor. Belki geçmişte kalan bir konu tamamen son bulacak ve hayatının yeni bir bölümüne adım atacaksın. Hatta belki de bitiremediğin bir ilişki, ayrılıkla seni özgürleştirecek ve yeni bir yolculuğa çıkman üzere önünü açacak. 

Şimdi, kalbinin adeta 'reset' düğmesine basma zamanı. Kendini yenile, tazele ve yeni başlangıçlara açık ol. Belki de bir sonraki bölümde seni bekleyen sürprizler, hayatının en güzel anılarını oluşturacak. Bu hafta senin haftan olacak, eğer kendini kurtarmak için gereken cesareti bulabilirsen... Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2025 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Günlük İkizler Burcu Yorumu

Oku right-white

Günlük İkizler Burcu Yorumu

Aylık İkizler Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık İkizler Burcu Yorumu

Yıllık İkizler Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık İkizler Burcu Yorumu

Sağlığın İçin Bu Hafta Dikkat Etmen Gerekenler! 🏥

İkizler burcu için sağlık açısından nasıl bir hafta olacak? 🌿 Enerjin yüksek mi yoksa dinlenmen mi gerekiyor? 💆‍♀️

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın