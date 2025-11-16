Sevgili İkizler, bu haftanın ilk ışıklarıyla birlikte, kariyer evreninde etkili olan Merkür ve Plüton'un altmışlık dansı, seni olağanüstü bir odaklanma gücüne kavuşturuyor. Bu enerjiyle, sözlerin keskin ve etkili oluyor. Artık düşüncelerini ve hislerini net bir şekilde ifade etme yeteneğin, bir sunumda, önemli bir görüşmede ya da belki de hayatını değiştirebilecek bir anlaşmada, kelimelerine bağlı olan kaderinle buluşuyor.

Öte yandan haftanın ortasına doğru, Merkür ile Uranüs'ün karşıt pozisyonları da seni bir dizi sürpriz haberle karşı karşıya bırakıyor. Belki bir görev değişikliği, belki yeni bir iş teklifi ya da belki de beklenmedik bir yön değişimi seni heyecanlandırıyor. Normalde bu tür ani değişimler seni biraz zorlar ve belirsizlik hissi yaratır ancak bu kez durum tamamen farklı. Zihinsel hızın ve çevikliğin, bu değişimleri senin lehine çeviriyor ve onları büyük bir avantaja dönüştürüyor. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…