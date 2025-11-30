Sevgili İkizler, bu haftanın ilk günlerinde, iş hayatındaki yoğunluğunun etkisiyle sırt ve boyun bölgende bir miktar ağrı hissedebilirsin. Ancak endişelenme, bu durumun üstesinden gelmek için hafif egzersizler yapabilirsin. Belki biraz yoga, belki biraz pilates gibi kendini rahat hissettiğin, bedenini esnetecek ve gevşetecek egzersizler sana iyi gelebilir.

Haftanın son günlerini ise İkizler Dolunayı ile karşılaşacaksın. Bu dolunay, duygusal streslerini azaltman için mükemmel bir fırsat sunuyor. Dolunayın etkisi altında, kısa yürüyüşlere çıkabilir ve nefes çalışmaları yaparak stresini azaltabilirsin. Belki bir parkta, belki deniz kenarında yürümek ve doğa ile olmak senin için adeta bir terapiye dönüşebilir. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…