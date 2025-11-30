onedio
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 1 Aralık - 7 Aralık İkizler Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

İkizler Burcu right-white
1 - 7 Aralık 2025, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
30.11.2025 - 18:01

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 1 Aralık - 7 Aralık haftasında İkizler ve yükselen İkizler burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bu haftanın ilk günlerinde, iş hayatındaki yoğunluğunun etkisiyle sırt ve boyun bölgende bir miktar ağrı hissedebilirsin. Ancak endişelenme, bu durumun üstesinden gelmek için hafif egzersizler yapabilirsin. Belki biraz yoga, belki biraz pilates gibi kendini rahat hissettiğin, bedenini esnetecek ve gevşetecek egzersizler sana iyi gelebilir. 

Haftanın son günlerini ise İkizler Dolunayı ile karşılaşacaksın. Bu dolunay, duygusal streslerini azaltman için mükemmel bir fırsat sunuyor. Dolunayın etkisi altında, kısa yürüyüşlere çıkabilir ve nefes çalışmaları yaparak stresini azaltabilirsin. Belki bir parkta, belki deniz kenarında yürümek ve doğa ile olmak senin için adeta bir terapiye dönüşebilir. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

