Sevgili İkizler, bu hafta burcunda meydana gelen Dolunay'ın iş hayatına olan etkisinden bahsedeceğiz. Dolunayın enerjisi sana iş hayatında parlamak ve fikirlerini çevrenle paylaşmak için mükemmel bir fırsat sunuyor. Önümüzdeki günlerde sunacağın projeler, liderlik yeteneklerini ve yenilikçi fikirlerini sergileme fırsatına dönüşecek. Ekip içindeki iş bölümlerinde stratejik iş birliklerinin kurulması, başarını daha da artıracak. Yani, yeni sorumluluklar almaya hazır mısın?

Bu arada planlama ve karar verme süreçlerin de hızlanabilir! Zihinsel açıklığının artması, sorunları çözme ve fırsatları değerlendirme kapasiteni artırıyor. Ancak risk alırken dikkatli olman, yatırımlarını ve girişimlerini güvence altına alman gerekebilir. Bu hafta, yaratıcılığın ve çevikliğin en değerli varlıkların olacak.

Peki ya aşk? Aşk hayatına gelirsek, bu hafta eski bir ilişkinin yeniden gündeme gelme ihtimali bir hayli yüksek. Merkür’ün Güneş ile oluşturduğu açısal konumun etkisiyle ortaya çıkan geçmişin izlerinin artık silinme zamanı geldi. Merkür, sana 'çivi çiviyi söker' diyor! Şimdi yeni bir flörte ve heyecana kapılmanın tam sırası. geçmişin hayaletlerine veda etme vakti. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…