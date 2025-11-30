Sevgili İkizler, bu hafta senin için oldukça hareketli geçecek gibi görünüyor. Bu aralar, eski bir aşkın yeniden hayatına girmesi ihtimali bir hayli yüksek. Merkür'ün Güneş ile oluşturduğu açısal konum, geçmişin izlerini silme zamanının geldiğini işaret ediyor. Bu hafta, geçmişteki ilişkilerini ve yaşadığın olayları bir kez daha gözden geçirme fırsatı bulacaksın. Merkür, eski yaralarını yeni bir aşkla iyileşeceğini söylüyor. Belki de 'çivi çiviyi söker' atasözünün tam da bu durum için söylendiğini düşünebilirsin.

Şimdi yeni bir flörte ve heyecana kapılmanın tam sırası. Yeni bir aşka yelken açmak, belki de hayatına yeni bir heyecan katacak. Geçmişin hayaletlerine veda etme vakti geldi. Bu hafta, eski anılarını bir kenara bırakıp yeni bir başlangıç yapmanın tam zamanı. Özellikle de hafta sonu yeni heyecanlar ve maceralar için gözünü dört aç! Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal...