Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 4 Haziran Çarşamba Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün enerjin tavan yapabilir. Kendini adeta bir enerji deposu gibi hissediyor olabilirsin. Bu noktada vücudun bir makine olmadığını unutmamalısın. Zira bazen farkında bile olmadan ona emir verir gibi davranıyorsun. Ancak vücudun senin savaş alanın değil, o bir tapınak ve saygıyı hak ediyor.

Bugün seni iyileştirecek olan şey ise bir vitamin değil, belki de biraz durup nefes almak ve bedeninin sesini dinlemek olacaktır. 'Durma' eylemi, bazen en büyük ilaçtır, öyle değil mi?

Bu arada bendine biraz zaman ayır, dur ve dinle. Bedeninin sana ne anlatmak istediğini anlamaya çalış. Bu, hem bedeninin hem de ruhunun ihtiyacı olan şey olabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…