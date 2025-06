Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 4 Haziran Çarşamba Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Akrep, bugün senin için biraz farklı bir gün olacak. Bilirsin, bedenimiz bizim en özel günlüğümüz gibidir. Her duygumuzu, her düşüncemizi, her sırrımızı saklar ve bize en sadık dostumuzdur. İçinde ne zaman ne saklarsak, onu bir köşesine not düşer. İçimizde biriktirdiğimiz öfkeyi çenemizde hissederiz, hayatın ağırlığını ise sırtımızda taşırız.

Bugün senin için biraz daha farklı bir gün olacak. Bedeninin sinyallerini dinlemeli ve ona ihtiyacı olan ilgiyi göstermelisin. Ancak bugün kas gevşetici bir ilaç ya da masaj değil, duygusal bir çözülme senin için en iyi ilaç olacak. İçinde biriken tüm duygusal yüklerini hafifletmek için belki de tek başına bir şarkıya eşlik etmek bile yeterli olacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…