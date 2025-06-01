Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 2 Haziran Pazartesi Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün iç dünyanın hassasiyeti, bedeninle buluşuyor ve belki de biraz daha fazla dikkatini istiyor. Ayaklarında, ayak bileklerinde ya da lenf bölgende hafif şişlikler fark edebilirsin. Bu şişlikler, içinde biriken duyguların bedenine yansıması olabilir. Hani derler ya, ruhun derdini beden çeker diye...

İşte bu noktada bedenini sakinleştirmenin ve bu duygusal yükten biraz olsun hafiflemenin yolu ise aslında çok basit. Tuzsuz bir diyet benimsemek, bol su içmek ve biraz dinlenmek... Hepsini bir arada denemeye ne dersin? Unutma, bazen en iyi ilaç, bir bardak su ve huzurlu bir uykudur.

Bugünün şifası sadece dışarıda değil; içinde de saklı! Hatta şifa özellikle içsel akışını yavaşlatmakta gizli. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…