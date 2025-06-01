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2 Haziran Pazartesi Koç Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

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2 Haziran 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
S Ç P C C P Pazartesi
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Koç ve yükselen Koç burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 2 Haziran Pazartesi günü Koç ve yükselen Koç burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 2 Haziran Pazartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Koç ve yükselen Koç burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün iç dünyanın hassasiyeti, bedeninle buluşuyor ve belki de biraz daha fazla dikkatini istiyor. Ayaklarında, ayak bileklerinde ya da lenf bölgende hafif şişlikler fark edebilirsin. Bu şişlikler, içinde biriken duyguların bedenine yansıması olabilir. Hani derler ya, ruhun derdini beden çeker diye...

İşte bu noktada bedenini sakinleştirmenin ve bu duygusal yükten biraz olsun hafiflemenin yolu ise aslında çok basit. Tuzsuz bir diyet benimsemek, bol su içmek ve biraz dinlenmek... Hepsini bir arada denemeye ne dersin? Unutma, bazen en iyi ilaç, bir bardak su ve huzurlu bir uykudur.

Bugünün şifası sadece dışarıda değil; içinde de saklı! Hatta şifa özellikle içsel akışını yavaşlatmakta gizli. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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