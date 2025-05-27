Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 28 Mayıs Çarşamba Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün sana ufak bir uyarımız var. Zira bugün vücudun sana 'Hey, bir şeyleri atlıyorsun!' diye fısıldayabilir. İşte bu sinyalleri göz ardı etme. Ağrıyı hissetmekle kalmayıp hareket kabiliyetini de detaylı bir şekilde analiz et. Belki de biraz yavaşlaman gerekiyor ya da artık biraz daha dikkat etmenin vakti geldi.

Özellikle iş hayatında sıklıkla maruz kaldığın eklem, kas ve omurga sorunlarına odaklan. Belki de fizyoterapi ya da spor ile kendini güçlendirmenin zamanı gelmiştir. Çünkü tüm bu telaşını ve enerjini bir yere akıtarak sağlığın için daha dengeli bir yaşam tarzı benimseyebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...