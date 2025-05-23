Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 24 Mayıs Cumartesi Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, hafta sonuna adım atarken, sanki bedeninle taze bir anlaşma imzalıyorsun. Güneş ile Plüton'un eşsiz üçgeni, içinde bir yenilenme enerjisi uyandırıyor. Böylece, özellikle kaslarını ve kemik yapını güçlendirecek rutinlerin önemi de artıyor.

Belki biraz yoga, pilates veya biraz ağırlık kaldırmak; hangisi senin için en uygunsa onu seç! Bunun yanı sıra, sırtını yasladığın şeyleri değiştirmenin de vakti geldi. Hem fiziksel hem de metaforik anlamda bu değişiklikler seni bekliyor. Belki yeni bir koltuk, belki de yeni bir yaşam felsefesi ya da güvendiğin dostlar değişebilir... Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…