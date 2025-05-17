Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 18 Mayıs Pazar Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün vücudunun sana bir mesajı var. Bedeninin verdiği mesajlara kulak verirsen fark edeceksin bugün, biraz esnekliğe ve gevşeye ihtiyacın var. Bunun için spor salonunda geçirdiğin saatlerden fazlası gerekiyor. Zira söz ettiğimiz esneklik alışkanlıklarınla ilgili.

Güneş ile Uranüs'ün kavuşumu, sana rutin sağlık alışkanlıklarından biraz olsun sapmanın, yeni deneyimler yaşamanın zamanının geldiğini fısıldıyor. Kırmızı ışık terapisi, soğuk duşlar veya çılgınca dans etmek gibi belki de daha önce hiç denemediğin yöntemler, sana beklenmedik bir şifa getirebilir. Bu tür deneyimler, vücudunun ve zihninin yeni enerjilerle dolmasını sağlayabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…