Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 15 Mayıs Perşembe Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün biraz gergin olabilirsin. Özellikle kaslarında ve boyun bölgende bir miktar gerilim hissedebilirsin. Bu durum, özellikle masa başında çalışan ve uzun süreler boyunca aynı pozisyonda kalan Koç burçları için daha belirgin olabilir. Öte yandan bedensel anlamda ağır işler yapıyor ya da profesyonel sporcuysan da biraz mola iyi gelebilir.

Esneme hareketleri ise bugün kurtarıcın olabilir. Bedenin kadar ruhuna da iyi davran. Kendine vakit ayır, hatta biraz da kendini şımart. Biraz mola verip masaj, SPA ya da cilt bakımına gitmeye ne dersin? Belki stil değişikliği ve estetik dokunuşları da düşünebilirsin bugün! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…