Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 11 Mayıs Pazar Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Yengeç, bugün bedeninin ritmini başkasına göre değil, kendi dengene göre ayarlaman şart! Zira kendini ikinci plana atmaktan olsa gerek bu aralar baş bölgende hassasiyetler, ağrı ya da göz yorgunluğu gibi rahatsızlıklar seni zorlayabilir.

Tam da bu noktada bilmelisin ki bedeninin sağlığı için ruhun iyi olmalı, ruhunun iyi olması için ise kendine değer vermelisin! Zaten en büyük şifa içimizde saklı, değil mi? Bu arada ekran süresini azaltmak ve doğal ışıkla temas kurmak da faydalı olabilir. Bu pazar günü ekrandan gözünü ayır, hayata karış. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…