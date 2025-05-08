Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 9 Mayıs Cuma Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Başak, bugün böbrekler ve idrar yollarıyla ilgili sağlık konularına dikkat etmen gerekebilir. Bol su içmek, kafeinli içecekleri azaltmak ve tuz tüketimini dengelemek bu dönem senin için önemli.

Tabii bir yandan da hafif yürüyüşler vücut enerjini dengelemene yardımcı olacaktır. Ödem ve az su tüketiminden doğan baş ağrılarına da dikkat et. Acaba bu aralar, sağlığını biraz ihmal ediyor olabilir misin? Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...