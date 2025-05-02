Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 3 Mayıs Cumartesi Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Boğa, bugün kendini daha yakından tanıyacağın ve fiziksel sınırlarını keşfedeceğin bir gün olacak. Evrenin enerjisi seni destekliyor ve bu, bedeninle olan bağlantını daha da derinleştireceğin anlamına geliyor.

Tam da bu noktada Mars ve Plüton arasındaki altmışlık, adeta sana bir uyarıda bulunuyor. Vücudunun sıcak-soğuk dengesine dikkat etmen gerekiyor. Bu, özellikle sonbaharın hafif serin rüzgarları ve yazın son sıcak günlerinin bir araya geldiği bu dönemde çok önemli. Kendini ne çok sıcak ne de çok soğukta bırakma, bedeninin ihtiyaç duyduğu ılımlı sıcaklığı sağlamaya özen göster. Söz konusu sıcak-soğuk dengesi ya da spor olduğunda bedeninin sınırlarını keşfet ve kendini zorlama! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…