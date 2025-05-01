Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 2 Mayıs Cuma Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün stresin bedenin üzerindeki beklenmedik etkilerinden mi söz etsek? Özellikle sinir sistemi ve kaslarımız, stresin en çok etkilediği alanlar arasında. Bu yüzden, bugün belki de biraz daha fazla dikkat etmen gerekebilir bu konulara.

Bir süredir devam eden bir yorgunluk ya da uykusuzluk sorunun varsa, bu durumun altında yatan nedenleri araştırmanın zamanı gelmiş olabilir. Plüton'un Kova burcundaki geri hareketi, kendini dinlemek, bedeninin ve ruhunun ihtiyaçlarını anlamak için harika bir fırsata dönüşebilir. Artık dinlensen ve biraz olsun stresten uzaklaşıp nefes mi alsan? Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...