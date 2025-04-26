Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 27 Nisan Pazar Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün bedensel anlamda şifalı enerjilerle dolsan da ruhsal anlamda bazı iniş ve çıkışlar yaşayabilirsin. Belki de telaşa ve aceleye biraz ara vermeli, ruhun dinlendirmek için durulmalısın.

Öyle ki sadece adımlarını yavaşlatmanın bile sinir sistemini ne kadar iyi geldiğini bir bilsen, bu acelenin anlamsız olduğunu düşünmeye başlayabilirsin. Boğa burcunda meydana gelen Yeni Ay’da sağlığın için değişmeyi bir dene deriz! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…