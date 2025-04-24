onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Astroloji
Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 25 Nisan Cuma Günün Nasıl Geçecek?

Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 25 Nisan Cuma Günün Nasıl Geçecek?

Genel Aşk Para Sağlık
C P P S Ç P Cuma
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Gezegenlerin konumlarına ve hareketlerine göre 25 Nisan Cuma gününün en kritik astrolojik olaylarını sizin için dikkatle ele aldık! Sağlığınıza etki edecek gezegen hareketlerine göre şifa bulabilirsiniz. Peki, 25 Nisan Cuma gününün şifalı enerjileri hangi burçları bulacak? Bugün sağlığınıza nasıl etki edecek? 

İşte, 25 Nisan Cuma gününün şifalı enerjileriyle medikal astroloji yorumu

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün haftanın yorgunluğunu üzerinde hissedebilirsin. Venüs ve Satürn'ün kavuşum enerjisi ile cuma gününe başlamak ise hem duygusal hem zihinsel yoğunluğunu artıracaktır. Haliyle hareketli bir gün geçirecek, bu enerjinin üzerine biraz dinlenmeye de ihtiyaç duyacaksın. 

Soluklan ve zamanın bir kısmını rahat bir nefes almaya ayır. Bedensel ve ruhsal anlamda sıfırlanıp hafta sonunda enerjik olmak için şifa enerjileri ile dol. Belki biraz yoga, meditasyon veya nefes egzersizi de sana iyi gelecektir. Şifa için esne ve rahatla... Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün Venüs ile Satürn'ün kavuşum enerjisi seni her zamankinden hassas bir hale getirebilir. Bugün kendine dikkat etmeli, soğuk algınlıkları ve boğaz ağrılarına karşı duyarlı olmalısın. Havaların bir sıcak bir soğuk seni hasta etmesine izin vermemelisin. 

Bu arada tiroit bölgene de dikkat etsen iyi edersin. Kilo alma ya da verme sorunların var ise bu konu üzerine eğilmeli, tiroitlerine de bir baktırmalısın, belki de. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün temiz hava sana iyi gelecektir. Doğada olmak, tazelenmeni sağlayacak ve solunum yolu sorunlarına iyi gelecektir. Zira, Venüs ile Satürn'ün Balık burcundaki kavuşum enerjisi sinüsler ve solunum yolları ile ilgili hassasiyeti artırabilir. 

Tam da bu noktada özellikle cuma öğleden sonradan itibaren kendine vakit ayırmalı, doğada zaman geçirmelisin. Huzur bulmanı sağlayacak etkinlikler ve spor faaliyetleri de gündeminde olsun! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün evde vakit geçirmek isteyebilirsin. Biraz yalnız kalmak sana düşündüğünden çok daha iyi gelecektir. 

İçindeki sesi dinlemek ve kendinle baş başa kalmak bir hayli önemli hale gelebilir. Bu noktada Venüs ile Satürn'ün Balık burcundaki kavuşum enerjisiyle ruhuna odaklanmalı, hislerine kulak vermelisin. Ruhsal yorgunluğunu atmak için dinlendiğin bugünün ardından hafta sonuna ve hatta yeni haftaya da daha motive ve enerjik başlayabilirsin, bizden söylemesi. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün zamanın nasıl geçtiğini anlamayabilirsin. Bu arada yeme içme düzenini ve hatta suyu bile ihmal edebilirsin. Haliyle yorgunluktan ve en çok da susuzluktan baş ağrısından muzdarip olabilirsin. 

Yoğun bir cuma gününde işleri yetiştirmek önemli olsa da Venüs ile Satürn'ün Balık burcundaki kavuşum enerjisine kapılıp düzenini bozmamalısın. Bu durumun enerjini bir anda artırıp ardından tamamen tüketmesine ise izin vermemelisin! Unutma, önce sağlık! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün iş yükünü ya da en azından ruhsal anlamdaki yüklerini azaltmalısın. Hafiflemeli, stresten ve manevi yorgunluklardan kurtulmalısın. 

Bedenine de ruhuna da kulak vermenin zamanı geldi. Venüs ile Satürn'ün Balık burcundaki kavuşum enerjisinden güç alarak kendini daha iyi hissetmeye odaklanmalısın. Kolların, bel ve kalça bölgendeki ağrılara karşı ise spor yapmalısın. Çivi çiviyi söker, tabii bu ancak gerçek bir uzman desteği ile mümkün olabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün detaylı bir sağlık kontrolü tavsiye etmeliyiz sana! Zira, Venüs ile Satürn'ün Balık burcundaki kavuşum enerjisiyle kronik rahatsızlıklar su yüzüne çıkabilir. Bir süredir seni rahatsız eden sorunlar ve bedeninin işaretlerini takip ederek şifa bulabilirsin. 

Doğru, teşhis, tedavi ve iyileşme enerjisiyle yepyeni bir hayata başlayabilirsin. Eğer bir süredir kendini ihmal ediyor ve tedavini aksatıyorsan, bunun için de bir şeyler yapmalısın. Şifayı reddetmemelisin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün bedeninin sesini dinlemelisin. Özellikle hareketsiz bir hayat sürüyorsan, yetersiz spor ve beslenme ile kendini ihmal ediyorsan; tabii bir de masa başı çalışıyorsan işte o zaman bedeninden bu yükü azaltmalısın. 

Venüs ile Satürn'ün Balık burcundaki kavuşum enerjisiyle hassasiyetini artıran kemik ve eklemlerini iyileştirmek için harekete geçmelisin. Fizyoterapi ve doğa yürüyüşlerini bir düşün deriz. Ağrılarını azaltmanın ve güçlenmenin tam zamanı. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün biraz gergin olabilir misin? Sahi ne bu şiddet bu celal? Tam da bu noktada seni bu denli strese sokanın Venüs ile Satürn'ün Balık burcundaki kavuşum enerjisi olduğunu söyleyebiliriz. 

Duygularını ve aklını harekete geçiren bu enerji, aynı zamanda psikolojik olarak da seni yoruyor. Her anlamda yoğun bir dönemde olmak ise gerginliğe neden olabilir. Uykuların kaçabilir, manevi anlamda stres ve kaygı ile dolabilirsin. İşte bu yüzden sakinleşmeli ve doğaya dönmelisin. Ayaklarını toprağa basmak için harika bir gün. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün stresten uzaklaşmalısın! Bunun için meditasyon ve yogayı düşünmelisin. Ruhen ve bedenen gevşeyip rahatlayarak kronik ağrılardan dahi kurtulabilirsin. 

Tam da bu noktada Venüs ile Satürn'ün Balık burcundaki kavuşum enerjisinden söz edecek olursak, boyun ve omuz ağrıların artabilir. Yani daha geç olmadan veya ağrıların kronikleşmeden önlem alman şart gibi görünüyor. Kendine dikkat et ve hafifle! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugünden itibaren düzenli yürüyüşler ve spor hayatının bir parçası olsa iyi edersin. Seni yoran konular ve sağlıksız beslenme düzeninden de uzaklaşma zamanı geldi. 

Tam da bu noktada bilmelisin ki ayın sonuna dek etkisini gösterecek olan Venüs ile Satürn'ün Balık burcundaki kavuşum enerjisiyle sindirim sistemi sorunları yaşayabilirsin. Vitamin ve mineral eksiklerine karşı önlem almak için kan tahlili yaptırabilir, kemik ve sindirim sistemi sağlığına dikkat edebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün uyku düzenine dikkat etmelisin. Anlaşılan haftanın son iş gününde bir hayli yorulmak ve dağılmak söz konusu olacak. Bu yüzden sağlığına dikkat etmen ve beslenme düzenine uyman önemini artıracak. 

Tam da bu noktada Venüs ile Satürn'ün Balık burcundaki kavuşum enerjisinden söz etsek iyi olacak. Zira, ruh sağlığın ve bedenindeki denge konusunda her zamankinden biraz daha hassas hale geleceksin. Ruhuna ve iç dünyana dikkat et ve sağlığını koru! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın