Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 25 Nisan Cuma Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün haftanın yorgunluğunu üzerinde hissedebilirsin. Venüs ve Satürn'ün kavuşum enerjisi ile cuma gününe başlamak ise hem duygusal hem zihinsel yoğunluğunu artıracaktır. Haliyle hareketli bir gün geçirecek, bu enerjinin üzerine biraz dinlenmeye de ihtiyaç duyacaksın.

Soluklan ve zamanın bir kısmını rahat bir nefes almaya ayır. Bedensel ve ruhsal anlamda sıfırlanıp hafta sonunda enerjik olmak için şifa enerjileri ile dol. Belki biraz yoga, meditasyon veya nefes egzersizi de sana iyi gelecektir. Şifa için esne ve rahatla... Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...