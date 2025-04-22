Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 19 Nisan Cumartesi Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün dışarıya çıkarken dikkat ederiz! Hava sıcak da olsa şöyle omuzuna bir hırka almayı unutma. Zira, Güneş burcundan Boğa burcuna geçerken boğaz, boyun ve ses telleri konusunda hassasiyetini artırabilir. Daha hafta sonunun başında basit bir üşütme yüzünden kenara çekilmek zorunda kalmanı istemeyiz.

Öte yandan bu süreçte soğuk algınlığı ve ses kısıklığına karşı soğuk içeceklerden uzak durmayı da tercih edebilirsin. Görünen o ki basit önlemler alarak hafta sonuna bolca eğlenerek ve sosyalleşerek geçirebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…