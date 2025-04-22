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Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 18 Nisan Cuma Günün Nasıl Geçecek?

Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 18 Nisan Cuma Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Gezegenlerin konumlarına ve hareketlerine göre 18 Nisan Cuma gününün en kritik astrolojik olaylarını sizin için dikkatle ele aldık! Sağlığınıza etki edecek gezegen hareketlerine göre şifa bulabilirsiniz. Peki, 18 Nisan Cuma gününün şifalı enerjileri hangi burçları bulacak? Bugün sağlığınıza nasıl etki edecek? 

İşte, 18 Nisan Cuma gününün şifalı enerjileriyle medikal astroloji yorumu

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün ilham veren sağlık rutinleriyle canlanacaksın! Mars'ın enerjisiyle hayatı daha çok severeceksin resmen. Bu yüzden olsa gerek, bir an önce sağlıklı beslenme alışkanlıklarına odaklanacaksın. Tabii bir yandan da harekete geçecek ve fiziksel aktivitelerle kendini güçlendireceksin. 

Spora başlamak için daha fazla beklemene lüzum yok! Bir an önce harekete geçsen iyi edersin. Öte yandan bugünden itibaren düzenli olarak sağlık kontrollerine de gitmeni tavsiye edeceğiz. Kendini sev ve dinamik ruhunu ayakta tutan bedenine güç ver. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün sağlıkla ilgili önemli farkındalıklar yaşayabilirsin. Bugüne kadar yanlış yaptığın ya da yeterince önemsemediğin için vakit ayırmadığın konulara odaklanman gerektiğini hissedebilirsin. Tam da bu noktada şifayı önce ruhunda aramalısın. Zira ruhsal anlamda kendini iyi hissetmezken veyaiyi olacağına inanmazken şifa enerjilerini seni sarması pek mümkün değil.

Yaşadığın bu farkındalıkla evrene gönderdiğin olumlamalar neticesinde ise ruhen ve bedenen daha iyi hissetmeye başlayacaksın. Bu durumu Belki biraz plasebo etkisi olarak değerlendirebilirsin. Ancak unutmamalısın ki ruh iyileşmeden beden iyileşmez, ruh hastalanmadan beden hastalarınmaz! Kendine ve ruhuna iyi bak! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, ne zamandır “Spora bugün mü başlasam, yoksa yarın mı?” diye soruyorsun kendine? Söz konusu spor olduğunda motivasyon eksiğin olabilir. Aynı zamanda kararsızlığın ve erteleme içgüdün de bu konuda harekete geçmeni engelleyebilir. Ama bu kez değil! 

Tam da bu noktada Mars’ın Aslan burcundaki konumundan söz etmeliyiz. Bugüne kadar istediğin ancak yapamadığın şeyler için harekete geçmeni sağlayacak olan bu enerji,  harekete geçmeni sağlayabilir. Bu fırsatı kaçırmamalı sağlığın için bir şeyler yapmalısın. Sonra geç olmadan ilk adımı atmanın ise tam sırası! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün nefes egzersizleri üzerine yoğunlaşabilirsin. Panik atak, kaygı bozuklukları, dikkat dağınıklıkları ya da duygusal iniş çıkışlardan daha az etkilenmek için ruhsal şifalanmaya odaklanabilirsin. Bu sayede içsel dengini korumayı kolayca başarabilirsin. Üstelik bu durum stres faktörünün üzerinden kalkmasına ve psikolojik anlamda kendini iyi hissetmene de yardımcı olacaktır.

Dahası bu enerji ailene ve sevdiklerine daha iyi gelmeni de sağlayacak. Zira bu sayede onların yaşadığı birtakım sağlık sorunları karşısında soğukkanlı bir şekilde hareket edebileceksin. Hatta panikle ne yapacağını bilememek yerine doğru anda doğru müdahale ile kronik sağlık sorunları olan sevdiklerinin hayatını kolaylaştırabileceksin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, son zamanlarda uyku sorunu yaşıyor musun? Çok fazla uyumak, az uyumak, zor uykuya dalmak ya da uyandığında kendini yorgun hissetmek gibi durumlar gündeminde oluyorsa dikkatle okumaya devam et. Gün içerisinde yaşadığın stres ve bir türlü arınamadığını sorunlar karşısında artık vücudun sinyal veriyor. Ve bunu duyman için yorgunluğun giderek artıyor.

Tam da bu noktada Mars burcunda konumlandığı sırada hayatında yapacağını küçük değişiklikler yaşamını güzelleştirebilir ve kendini iyi hissetmeni sağlayabilir. Zihnini olumlu şeylere, hayallere ve mutluluğa odakla. Bu arada serotonin seviyesini yükseltecek aktiviteler, dans, spor ve eğlence ile güçlenmeye de başla. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, beden, zihin ve ruh dengini koruyor musun? Bize soracak olursan, bunu daha önce hiç düşünmedim bile…  Zira bedeninin, ruhsal ve duygusal ihtiyaçlar genellikle hayatının ikinci planında yer alıyor. Bunun yerine hırsların, profesyonel hayatın ve başarılar gündeminde oluyor. Ancak çok yoruluyorsun ve daha da önemlisi artık bu konuda bedenin de ruhun da sana dur demeye hazırlanıyor. 

Tam bu noktada beden, zihin ve ruh dengesini sağlamak için kendine vakit ayır. İşte bu kadar basit! Sağlıklı kalmak istiyorsan kendini önemsemelisin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün su elementi ile temas etmek sana iyi gelebilir. Hava burçlarından biri olduğun için bu aralar bedenini rahatlatacak yegane şey su… Denize girmek, havuza girmek, SPA ya da  evde sıcak bir duş gibisi yok, diyebilliriz. Günün stresi ve  elektriğini atmak için bunu sakın unutma.

Zira şifa enerjilerin bu sayede kucaklayacak ve  kendini iyi hissedeceksin. Dahası basit rahatsızlıklar, grip, nezle ve soğuk algınlığı gibi sorunlardan vücudunun direncini artırarak kurtulacaksın gibi görünüyor. Tabii böyle bir durum zaten halihazırda söz konusu ise doktor tavsiyesi ile hareket etmelisin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün fazla hırslı olabilir misin? Mars’ın Aslan burcuna geçişi ile birlikte hem özel hayatında hem profesyonel konular ve kariyerinde güçlü dönüşüm ve değişimlere odaklanabilirsin. İşte bu noktada tansiyonunu yerinden oynatabilirsin. Günlük yaşantında çok fazla hırsın ya da seni yoran konunun söz konusu olması önce ruhsal sonra da bedensel olarak seni zorlayabilir. Böylece kaybetimin değişebilir dikkatli ol. 

Belki de bu zorlu günü kolayca atlatmak için güne erken başlamalı, sakin ve stabil bir ruh haliyle hareket edebilmek adına biraz spor ya da meditasyon yapmalısın. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün göz sağlığını konusunda dikkatli olmalısın! Özellikle ekrana uzun süre bakıyor, sosyal medya, teknoloji ve dijital dünya ile çok fazla haşır neşir oluyorsan cildindeki yaşlanmayı da fark edebilirsin. Ekran ışıklarının verdiği zararı biliyoruz. Bu yüzden işin dışında ekran süreni kısaltmaya çalışman gerekebilir.

Göz ve cilt sağlığın için bu konuda hassas Olman gereken bir döneme giriyoruz. Özellikle bunu şu an söyleme sebebimiz ise Mars'ın etkisinde bu gibi durumların artabilecek olması. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün sosyalleşmek sana iyi gelebilir! Yanlış okumuyorsun, zira gün boyu çalışmak ve zihnin kadar bedenini de yoran işlerle vakit geçirmek; seni hem ruhen hem de bedenen yormuş olabilir. Bu yüzden kendi kapalı kutundan çıkmanın ruh halini iyileştirecek sosyal egzersizler yapmanın zamanı geldi.

Bu aktiviteler dışarıya çıkıp arkadaşlarla vakit geçirmek, bir kafede sohbet edip kahve içmek olabilir. Ama bize soracak olursan grup yürüyüşleri, toplu bisiklet turları ya da dans dersleri gibi aktiviteler sana daha iyi gelecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün spor konusunda bir adım geri atmanı isteyeceğiz! Bu nasıl sağlık tavsiyesi diyor olabilirsin, ancak aceleci davranma. Zira basit hatalar ve aşırı idmanlar yüzünden yaşanabilecek sakatlıklar konusunda seni uyarmaya geldik. Günün rehaveti, stresi ve heyecanıyla bedenin gerilmiş olabilir. Bu da spor sırasında sana zarar verebilir dikkatli ol.

Belki bugünlük spor yerine masaj ya da fizyoterapi tercihin olabilir.  Özellikle duruş bozuklukların, skolyoz ya da romatizmal sorunların varsa bunu bir düşün deriz. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün güneşe ihtiyacın olabilir! Hayata karışmak, temiz hava almak belki sahilde bir yürüyüş yapmak kendin için yapacağın en iyi şey olabilir. Hareket etmeye ihtiyacın olduğu kesin ama Güneş de hiç fena olmayacaktır. Bu yüzden gün içinde kendine vakit ayırmayı unutmamalısın. Gün boyu iş arasında kısa da olsa bir an bulup değerlendirmelisin.

Sıcaklar artmaya başlarken ve  Mars'ın etkisi altında cilt sorunları gündemdeyken güneş kremi kullanmayı da unutma. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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