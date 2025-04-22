Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 23 Nisan Çarşamba Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün duygusal stresin fiziksel anlamda etkilerini hissedebilirsin. Özellikle Güneş ile Plüton arasındaki kare açının da yorucu etkisi ile bağışıklığın düşebilir. Bu durum boğaz ve boyun bölgende hassasiyete neden olabilir.

Aman dikkat grip, nezle ya da soğuk algınlıklarına açık hale gelebilirsin. Seni etkisi altına alan stres ve düzene isyan etme kaygısı sindirim sistemi sorunları ve bağırsak sorunlarına da neden olabilir. Kendini bu kadar sıkma! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...