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Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 23 Nisan Çarşamba Günün Nasıl Geçecek?

Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 23 Nisan Çarşamba Günün Nasıl Geçecek?

Genel Aşk Para Sağlık
P C C P P S Çarşamba
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Gezegenlerin konumlarına ve hareketlerine göre 23 Nisan Çarşamba gününün en kritik astrolojik olaylarını sizin için dikkatle ele aldık! Sağlığınıza etki edecek gezegen hareketlerine göre şifa bulabilirsiniz. Peki, 23 Nisan Çarşamba gününün şifalı enerjileri hangi burçları bulacak? Bugün sağlığınıza nasıl etki edecek? 

İşte, 23 Nisan Çarşamba gününün şifalı enerjileriyle medikal astroloji yorumu

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün duygusal stresin fiziksel anlamda etkilerini hissedebilirsin. Özellikle Güneş ile Plüton arasındaki kare açının da yorucu etkisi ile bağışıklığın düşebilir. Bu durum boğaz ve boyun bölgende hassasiyete neden olabilir. 

Aman dikkat grip, nezle ya da soğuk algınlıklarına açık hale gelebilirsin. Seni etkisi altına alan stres ve düzene isyan etme kaygısı sindirim sistemi sorunları ve bağırsak sorunlarına da neden olabilir. Kendini bu kadar sıkma! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün Güneş ile Plüton arasındaki kare açının da etkisi ile yoğun bir gün geçirebilirsin. Her an pek çok şeyi düşünerek ve üretmeye odaklanarak geçirmek seni biraz yorabilir. 

Tam da bu noktada düşünmekten baş ağrıları, çalışmaktan boyun ağrıları ve pek tabii stresten kas yorgunlukları gündeme gelebilir. Kendine biraz daha iyi davranmalı, çalışırken omuriliğine dikkat etmelisin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün uyku düzenin altüst olabilir. Güneş ile Plüton arasındaki kare açının etkisi düşlere ve haylile uykuya etki edebilir. Seni uyutmayan düşünceler yatağa yattığında zihnine hücum edebilir. 

Onlardan uzaklaşmak zor oldukça uykusuzluk artabilir. Aman dikkat bu durum sabaha zor uyanmana, yataktan yorgun ve halsiz kalkmana, bir de üzerine şifayı kapmana neden olabilir. Gün içinde kestirmeye ve dinlenmeye özen göster. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün duygularını açığa vurana dek yaşayacağın içsel gerginlikle birtakım mide sorunlarından muzdarip olabilirsin. İş ve aşk hayatında dengeyi kurmaya çalıştığın Güneş ile Plüton arasındaki kare açının etkisi altında rahatlatıcı aktiviteleri de bir düşün deriz. 

Zihnini ve bedenini rahatlatmak kadar, mide sağlığını destekleyecek besinleri tüketmeye de özen göster. Hızlı yemek yemek, uzun süreli açlık ve sağlıksız besinlerden kaçın. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün maddi konular, finansal anlamda yol ayrılıkları ve değişimler söz konusu olabilir. Güneş ile Plüton arasındaki kare açının etkisi ile maddi anlamda yaşadığın gerginlik ise tansiyonunu etkileyebilir. 

Aman dikkat kalbini fazla yoruyor, aşırı heyecan ve stresle boğuşuyorsun. Sağlığın için kendini bu kadar yormamalı, belki de geri adım atmalı ve gerektiğinde herkesten vazgeçmeyi bilmelisin. İyi olmak için kendi sesini dinlemelisin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün cilt sorunlarına dikkat etmelisin. Güneş ile Plüton arasındaki çekim hassasiyetleri artırabilir. Bu süreçte yaptıracağın cilt bakımları, ağda, lazer işlemleri, dövme, saç boyası veya estetik dokunuşlar alerjilere neden olabilir. 

Öte yandan stres kaynaklı sivilcelenmeler ve cilt sorunları da canını sıkabilir. Belki bir uzman görüşü almak da düşündüğünden çok daha iyi olabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün içsel anlamda dengeye ulaşmak sana kendini çok iyi hissettirecek. Şifalı enerjilerin seni sarmasıyla birlikte kıymetli bir iyileşme sürecine gireceksin. 

Güneş ile Plüton arasındaki kare açının etkisi altında adeta hafifleyecek, düzenli uyku, detoks ve spor ile desteklersen iyilik halinin kalıcı olmasını sağlayacaksın. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün sağlığına dair iyi bir haberle güne başlayabilirsin. Odaklandığın pozitif enerjiler ve hayatı kontrol etme arzusu ve yaşama olan güçlü bağlılık şifa dolmanı sağlayabilir. Hayatı sıkı sıkıya tutmak ve olumsuzlukları da zamanla olumluya çevirecektir. 

Üstelik sadece senin için değil ailen ve sevdiklerin için de şifa dolu enerjilerden söz etmek mümkün. Tabii bu süreci desteklemeli, kendine iyi bakmalısın. Uyku, yeme içme düzeni ve spor gündeminde olsun. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün aldığın maddi riskler seni strese sokabilir. Bu durum ruhsal anlamda kendine fazla yüklenmene neden olabilir. Aman dikkat sorumluluklar fazla ve ağır gelebilir. 

Maddi anlamda seni yoran konular manevi anlamda da yıpratabilir, bu yüzden dikkatli olmalısın. Güneş ile Plüton arasındaki kare açının etkisi altında bedensel anlamda sağlıklı olsan da ruhsal yaralara dikkat etmelisin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün bilinçaltın son derece yoğun olabilir. Hayatında yeni bir dönem başlıyor gibi görünüyor. Güneş ile Plüton'un çekimi yolunu değiştiriyor. Haliyle bu süreçte düşünmen gereken pek çok şey olacak. Tabii bu durum seni manevi anlamda biraz da yoracak. 

Tam da bu noktada aklında kurduğun onlarca şeyden sıyrılıp biraz dinlenmeye ihtiyaç duyabilirsin. En azından sağlığın için bunu yapmalısın, bizden söylemesi! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün özgürleşecek ve yüklerinden kurtulacaksın. Güneş ruhunu aydınlatırken Plüton'un sana şifa getirmesine izin ver. Zihinsel olarak rahatladığında bedenin ve ruhun da şifa bulacak. 

İyi düşünceler, duygular ve dileklerle her şeyin değişmesine izin ver. İnançlarına sığınmak, manevi destek almak özgürleşme ve haliyle iyileşme sürecini hızlandıracaktır. Şifa dileriz! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün ruhsal ve duygusal anlamda pek çok tereddütle sınanabilirsin. Endişelerin kazanmasına izin verirsen, kendini dinlemeye başlayabilirsin. Bu da bazı sorunlarla yüzleşmene ya da basit meseleleri büyütmene neden olabilir. Sağlık sorunları da bunlardan biri olabilir. 

Aman dikkat kendini hastalıklara odaklayabilirsin. Oysa bugün Güneş'in aydınlattığı anlarda şifa enerjilerine odaklanmalısın. İyi olmak için ise psikolojik olarak rahatlamalısın. Bırak kendini, zaten şifalanacaksın. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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