Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 22 Nisan Salı Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün bir adım geri çekilip kendinle yüzleşmeye ne dersin? Özellikle ruhsal anlamda buna ihtiyaç duyabilirsin. Kendini gözlemleme ve biraz da disipline etme zamanı gelmiş olabilir.

Sürekli ertelediğin sağlık konuları üzerine yoğunlaşma vakti. Beslenme alışkanlıklarını gözden geçirmeli, spor rutinleri oluşturmalısın. Ruhunun da bedeninin de buna ihtiyacı var. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...