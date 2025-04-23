Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 24 Nisan Perşembe Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Terazi, bugün aşırı uçlarda yaşayabilirsin hislerini. Derin bağlar kurmak ve ilişkilerde tutkulu yakınlaşmalar gündeminde yer alabilir. Görünen o ki Venüs ile Kuzey Ay Düğümü kavuşumu sana olumlu enerjiler getirecektir. Mutluluk, huzur ve hayattan aldığın keyif ile ise şifa enerjileri bedenini sarabilir.

Kronik rahatsızlıkların dahi iyileşme ihtimali olan bir dönemdesin. Bilimin ve hayatın mucizelerine odaklanmalısın. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...